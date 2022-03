Tap sceglie Davide Calicchia per il ruolo di market manager in Italia

Davide Calicchia è il nuovo market manager per l’Italia di Tap. Il manager avrà ora l’incarico di guidare le vendite e il marketing oltre che per la Penisola anche per i mercati di Grecia, Croazia, Slovenia, Israele, Turchia, oltre che Albania, Malta e Cipro gestiti tramite la Grecia.

In forze alla compagnia portoghese dal 1990 come sales executive per il Centro-Sud, nel 2009 ha assunto il ruolo di sales manager per Italia, Croazia, Slovenia e Israele e da alcuni anni è stato anche il rappresentante di Tap nei meeting in Italia di Star Alliance.



Calicchia entra in carica mentre la compagnia ha deciso di ripristinare per intero il network in Italia, con 6 destinazioni servite (Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli) con un totale di 93 frequenze alla settimana sul nostro mercato.