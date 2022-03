Air Malta annuncia i piani per l’estate: anche l’Italia nel network

Un totale di 125 collegamenti settimanali per 1,3 milioni di posti in vendita: sono questi i numeri dell’estate di Air Malta, che ha appena annunciato l’operativo per la prossima stagione.

Tra le principali novità, il ritorno dopo un anno a Gatwick e Madrid. Roma è il terzo tra gli aeroporti più serviti, con 10 voli settimanali, dopo Heathrow (15 voli) e Monaco (12 collegamenti).



“Questo ambizioso programma di voli - commenta il presidente esecutivo di Air Malta David G Curmi - dimostra la nostra ferma convinzione che i viaggi e il turismo si riprenderanno quest'estate. Stiamo effettivamente raddoppiando la nostra capacità operativa durante lo scorso inverno. È un forte impegno di Air Malta nei confronti del pubblico itinerante e dell'industria, sia per il turismo in entrata che per la comunità maltese locale in uscita”.



Per quanto riguarda il network, “la nostra attenzione rimarrà sui nostri mercati principali nei principali aeroporti cittadini di Regno Unito, Italia, Germania e Francia, mentre manterremo il nostro impegno, e anzi lo accresceremo, su altre rotte consolidate”.