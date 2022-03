Emirates controcorrente: il vettore non sospende i voli per la Russia

Emirates continuerà a volare sull’aeroporto di Mosca. La decisione è in netta contrapposizione a quella della maggior parte dei grandi vettori, che hanno stabilito lo stop alle operazioni da e per la Russia.

L’annuncio, come riporta simpleflying.com arriva direttamente dalla compagnia aerea, che ha comunicato di non avere intenzione di sospendere i voli sul Paese. Attualmente, Emirates opera due voli giornalieri da Dubai a Mosca.



La decisione di congelare i voli sulla Russia non accomuna solo i vettori occidentali: come riporta il sito di informazione turistica, recentemente anche compagnie come SriLankan Airlines e Vietnam Airlines hanno preso questa decisione.