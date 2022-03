Business travel, torna la crescita: i dati di BizAway

Il business travel sta dando segnali incoraggianti e il 2022 i sta rivelando come l’anno del ritorno ai viaggi d’affari, anche se non ancora ai livelli pre pandemia. E’ quanto emerge dall’analisi delle prenotazioni effettuata dalla piattaforma BizAway, dati che vedono un incremento di quasi 5 volte rispetto ai numeri del primo trimestre 2021.

“Ci troviamo a vivere un periodo storico veramente particolare e non felicissimo, ma i dati dimostrano che, anche se ancora con molta cautela, le aziende stanno ricominciando a investire nei viaggi aziendali - afferma Luca Carlucci, ceo di BizAway -. Sicuramente per noi che lavoriamo nel settore è fondamentale interpretare i nuovi bisogni e le nuove necessità emerse a causa delle difficoltà di questi ultimi due anni”.



Tra le tendenze che stanno emergendo la sempre maggiore attenzione ai temi legati a sicurezza e risparmio “ed è per questo che stiamo lavorando per ampliare le funzionalità di Travel Risk Management – conclude il manager -. Nello specifico si tratta di un’aggiunta all’integrazione già presente nella nostra piattaforma che permette di raccogliere tutte le informazioni legate alla sicurezza e di avvisare tramite alert in tempo reale qualora un viaggiatore si trovasse in una zona per qualche motivo considerata rischiosa”.