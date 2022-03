L’effetto dell’aumento dei costi di carburante si fa sentire. In Spagna i prezzi dei biglietti aerei continuano a salire. Da venerdì 25 marzo, infatti, sono entrate in vigore le nuove tariffe di Klm, che si è trovata costretta ad applicare un supplemento per il rincaro del fuel. Lo stesso ha fatto Air France e secondo Aviation 24 anche Lufthansa e le sue sussidiarie rivedranno i prezzi al rialzo a breve.

Aumento di 30 euro a viaggio

Parlando con Preferente Xisco Mulet, il presidente di Aviba -Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares, ha spiegato che per ora l’aumento è già di 30 euro a viaggio sui voli internazionali. Intanto le agenzie delle Baleari hanno già rilevato "un rallentamento nella vendita dei biglietti sui voli internazionali verso l'Europa e su quelli long haul in vista della Pasqua". Il motivo?: “L'insicurezza generata in questo momento dalla guerra europea e il progressivo aumento del costo dei biglietti aerei”.



Anche i tour operator britannici e tedeschi lamentano un aumento dei prezzi dei biglietti aerei a causa del caro carburante, che costringe i vettori a rincarare le tariffe per evitare problemi di redditività.