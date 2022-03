Il testa a testa tra Ita Airways e Volotea per le rotte in continuità territoriale sulla Sardegna si ripete anche in occasione del nuovo bando per i voli in partenza dal prossimo 15 maggio. Dopo la ‘manifestazione di interesse’ espressa dal vettore nazionale nei giorni scorsi, è ora la volta della low cost che ha dichiarato la propria disponibilità a proseguire i collegamenti, anche non esclusivi, su Linate e Fiumicino da Cagliari e Olbia per 12 mesi.

“Da sempre attenta alle esigenze della comunità sarda – spiega la compagnia in una nota -, Volotea punta a incrementare i suoi investimenti sull’isola e, anno dopo anno, si è impegnata nel proporre collegamenti con orari comodi verso un numero sempre maggiore di destinazioni, vantando ottimi risultati in Sardegna, dove ha registrato tassi di puntualità molto elevati e ottime performance operative unitamente ad un tasso di sostenibilità in linea con i costi di gestioni delle sue basi”.