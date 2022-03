"Ci stiamo progressivamente avvicinando a quelle che erano le operazioni prima della pandemia, sia per sul fronte italiano, sia per quanto riguarda rotte verso altre destinazioni chiave". C'è ottimismo nelle parole di Máté Hoffmann, regional manager Southern Europe di Qatar Airways, riguardo alla prossima stagione estiva. In arrivo un operativo che, a livello di frequenze, resterà inevitabilmente ancora al di sotto del 2019, ma che sul fronte delle destinazioni vedrà un incremento. E per quanto riguarda la Penisola saranno 24 le frequenze settimanali da Doha verso Milano e Roma, con la speranza di potere fare ripartire presto anche il volo su Venezia...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG)