Wizz Air apre le vendite per l’inverno. Per l’Italia novità su Canarie, Sharm e Varsavia

Sono circa 26 milioni i posti che Wizz Air ha iniziato a mettere in vendita per il prossimo orario invernale. Un’apertura con largo anticipo che mette in evidenza come le compagnie low cost stiano tornando a lavorare sulle programmazioni secondo uno schema collaudato dopo due anni di last minute.

Per quanto riguarda l’Italia la compagnia introdurrà alcune rotte in ottica leisure in particolare verso le Canarie, ma si annuncia anche un volo su Sharm el Sheikh da Venezia. Per le isole dell’arcipelago spagnolo sono invece tre gli aeroporti coinvolti: Milano Malpensa (Gran Canaria e Lanzarote), Napoli (Fuerteventura e Tenerife) e ancora Venezia sempre su Tenerife.



Doppia new entry anche per i voli su Varsavia, con l’avvio delle rotte da Torino e Verona.