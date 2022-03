“Da una parte conti ancora in sofferenza, lunghe file di aerei ancora fermi, prospettive ancora incerte. Dall’altra un gran fermento un po’ in ogni parte del mondo, con improvvisi investimenti in nuove compagnie aeree e il lancio di progetti anche ambiziosi. Il comparto continua evidentemente ad avere il suo fascino e forse proprio la lunga crisi sta spingendo diversi soggetti ad avventurarsi nel mercato, nel tentativo di coprire spazi vuoti. Ed è infatti lungo l’elenco delle start up che si sono affacciate negli ultimi tempi o si preparano ad avviare i motori, con progetti più o meno ambiziosi…”. (Prosegue sulla Digital edition di TTG)