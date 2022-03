easyJet, la nuova campagna marketing fa volare i passeggeri senza aereo. Il video

Si chiama "nextGen easyJet" la nuova campagna integrata che il vettore ha lanciato lo scorso 21 marzo nel Regno Unito e che nelle prossime settimane sbarcherà sui mercati chiave europei, fra i quali l’Italia.

nextGen easyJet illustra l'ambizione del marchio di ispirare i viaggi, oltre a mostrare che easyJet è tornato e sta aprendo la strada alla prossima generazione di viaggi per tutti.



Cuore della campagna è un video di 60 secondi che cattura lo spirito magico delle vacanze. Il film si apre con l'equipaggio di cabina easyJet che guida uno "stormo" di passeggeri lungo una pista. I passeggeri si preparano al decollo, aumentando il passo sull'asfalto fino al decollo, prendendo fisicamente il volo verso le loro destinazioni da sogno. La storia culmina con l'apparizione di un aereo easyJet, i piloti che guidano il volo verso il tramonto e svelano lo slogan "nextGen easyJet".



Obiettivo della campagna è quello di mettere in evidenza il lavoro in corso di easyJet per compensare le emissioni di carbonio senza costi aggiuntivi per i clienti, mentre lavora a fianco di partner del settore per accelerare lo sviluppo di tecnologie a emissioni zero, così come il suo impegno a sostenere una maggiore diversità e inclusività per l'industria aeronautica.



“Più che mai i consumatori sono alla ricerca di marchi di cui si fidano e con cui condividono gli stessi valori – dice Richard Sherwood, direttore marketing di easyJet -, e mentre vediamo che c'è una domanda di viaggi in crescita in tutta Europa, con molti che vogliono recuperare il tempo perso, le persone non vogliono godersi il viaggio a tutti i costi. I consumatori vogliono sapere che stanno volando con un'azienda sicura e responsabile, che sostiene e agisce per aprire la strada con iniziative ambientali, sociali e inclusive che guidano un cambiamento per il nostro pianeta e le comunità, per le sue persone e i suoi clienti”.