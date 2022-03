Trenino Verde delle Alpi: Bls guarda al trade italiano

Il Trenino Verde delle Alpi, che da Domodossola percorre la linea del Sempione e del Lötschberg per giungere poi a Berna, del vettore elvetico Bls guarda al mercato italiano.

Bls si propone al trade della Penisola con l'obiettivo di incrementare sia la brand awareness sia gli arrivi dal Belpaese sviluppando partnership con t.o. e adv per la creazione di pacchetti destinati a gruppi e individuali. "Abbiamo lavorato molto negli ultimi anni per rafforzare il posizionamento del Trenino Verde delle Alpi sul mercato italiano", commenta Ilona Ott, responsabile rapporti Italia, Mobilità viaggiatori di di Bls Ag.



"Il prodotto - conclude - soddisfa la richiesta di coloro che vogliono riscoprire un turismo slow, esperienziale, fatto di un’immersione profonda in territori incontaminati”. G. G.