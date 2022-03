Singapore Airlines e Scoot: ingresso a Singapore senza test per i passeggeri vaccinati

I passeggeri dei voli Singapore Airlines e Scoot completamente vaccinati potranno entrare a Singapore senza quarantena o test. La misura sarà applicata dal primo aprile. Di conseguenza, entrambi i vettori non qualificheranno più voli Vtl (vaccinated travel lane) dalla medesima data.

Come riporta travelmole.com le due compagnie attualmente collegano Singapore verso 97 destinazioni in 34 Paesi.



Inoltre i viaggiatori, indipendentemente dalla situazione vaccinale, potranno transitare per Singapore su molti dei voli Sia e Scoot (sempre dal 1 aprile) purché soddisfino i requisiti di ingresso della destinazione finale.