Raffica di voli nell’estate dell’aeroporto di Cagliari: network da 91 destinazioni

Un totale di 91 rotte suddivise tra 38 nazionali e 53 internazionali, con 12 new entry. Torna ai livelli pre pandemia, con la possibilità di superare anche i numeri del 2019 in termini di passeggeri, la programmazione sull’aeroporto di Cagliari Elmas per l’estate del 2022.

Si profila un’estate importante per il turismo in Sardegna e i vettori ricominciano ad aumentare la programmazione sul principale scalo dell’isola. Il tutto in attesa degli sviluppi sulla continuità territoriale, sulla quale sinora si sono sbilanciate solamente Ita Airways e Volotea. Che l’attenzione sulla destinazione sia sempre alta anche fuori dai confini nazionali lo dimostrano le nuove rotte messe in campo: tutte da e per Paesi stranieri (nel dettaglio Bilbao, Carcassonne, Hannover, Lille, Londra Gatwick, Madrid, Nizza, Norimberga, Palma di Maiorca, Poznan, Siviglia, Strasburgo).





"Dopo aver chiuso il 2021 in netta ripresa registrando il 56% di passeggeri in più rispetto al 2020 – ha detto il presidente Sogaer Enrico Branca -, abbiamo consolidato il trend di crescita nei primi mesi del 2022 grazie all’attenta programmazione delle rotte invernali. Ora, lo scalo di Cagliari si prepara a un’estate in linea con i livelli di traffico pre-pandemici, se non addirittura superiore, compatibilmente con l’evoluzione degli scenari geopolitici attuali”.



Sono invece 14 in totale le compagnie aeree che saranno impegnate sull’isola per i voli internazionali, con in testa Ryanair seguita da Volotea e easyJet. Sei invece quelle che effettueranno voli da e per la Penisola.