Corsica Sardinia Ferries, oltre 900 assunzioni a tempo indeterminato

Sono oltre 900 le risorse che Corsica Sardinia Ferries si appresta ad arruolare per le prossime stagioni. Lo scorso 18 marzo il management della compagnia di navigazione ha incontrato le organizzazioni sindacali Filt Cigil, Fit Cisl e Uiltrasporti per presentare i nuovi progetti di stage, piani di formazione, strategie, dati e politiche occupazionali, che prevedono un aumento del 50% dei marittimi con contratto a tempo indeterminato.



La compagnia impiegherà così 900 marittimi a tempo indeterminato ed arruolerà ulteriori 900 risorse a tempo determinato, in considerazione del carattere stagionale dell’attività.



La compagnia continua inoltre il suo impegno in ambito formativo. In particolare, il progetto Nave Scuola Corsica Sardinia Ferries istruisce nuove figure professionali che lavoreranno nel settore Hotel/Ristorante delle navi.