Ita Airways ha manifestato l’interesse a operare i voli in continuità territoriale sulla Sardegna dal 15 maggio 2022 al 14 maggio 2023. Le rotte interessate sono le principali sei, ovvero le operazioni da Fiumicino e Linate verso Alghero, Cagliari e Olbia.

Un capitolo a parte lo merita il discorso dei costi, dal momento che il caro fuel incombe sul settore del trasporto aereo facendo lievitare le voci di spesa. Ita Airways comunica che, nonostante il carburante abbia visto, come si legge in un comunicato del vettore, un “incremento del 40%” nelle ultime settimane, volerà senza compensazioni da parte della Regione Sardegna, impegnandosi a offrire comunque tariffe competitive per i cittadini dell’isola.



“Ita Airways - si legge ancora nella nota - continuerà a lavorare insieme a tutti gli stakeholder coinvolti per permettere che tale operazione rappresenti un’opportunità di valorizzazione delle attività a lungo termine”.