Niceair: tre rotte da giugno per il debutto della start up islandese

Inizierà ufficialmente ai primi di giugno l’avventura della nuova star up dei cieli in arrivo dall’estremo Nord dell’Europa. L’islandese Niceair ha infatti iniziato le vendite delle prime tre rotte in programma dal Nord dell’isola: il vettore infatti è nato con l’obiettivo di creare un nuovo spazio per il territorio svincolandosi dalla dipendenza dai voli sulla capitale.

Le tre destinazioni scelte per il lancio sono Londra Stansted, Tenerife e Copenhagen, la seconda con un volo alla settimana e le altre due con doppia frequenza. I collegamenti dall'aeroporto di Akureyri verranno effettuati con un A319 della Hi Fly Malta. Nelle intenzioni della compagnia però c’è anche la possibilità di estendere il network sull’Europa per aprire nuove traiettorie sia in ottica incoming sia outgoing.