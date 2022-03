Trentadue anni di vita, un cambio di nome nel corso della propria storia, diversi cambi di strategia e una particolarità su tutte: non ha mai operato un volo, pur essendo e continuando a essere a tutti gli effetti una compagnia aerea registrata. E’ la curiosa storia dell’americana USGlobal Airways, nata in realtà come Baltia Airlines nel 1989 con una mission precisa: riattivare i collegamenti tra gli Stati Uniti e la Russia e altri Paesi Baltici.



La storia

L’avvio del business era arrivato subito dopo il crollo del muro di Berlino: i fondatori intravvedevano infatti la possibilità di inserirsi in un nuovo segmento in concomitanza con la ripresa della domanda. Tuttavia l’ok per un primo volo tra New York e Mosca arrivò solamente nel 1998 e il vettore rilevò un B747, ma il progetto ricevette la bocciatura per capacità economiche giudicate insufficienti, si legge su Simpleflying.

La ricerca di nuovi finanziamenti si prolungò ancora per oltre un decennio, ma questa volta il tentativo di rilevare due aerei non andò a buon fine, bloccando ancora una volta l’esordio e spingendo il management a cambiare strada. Nel 2017 la ‘svolta’ con il rebranding in USGlobal Airways e un primo progetto di volare da un aeroporto secondario di New York verso scali minori seguito dall’idea di inserirsi nel low cost a lungo raggio. Niente da fare neanche in quell’occasione, fino alla parola fine della società nel 2020.