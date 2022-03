Caro fuel, serenità a sprazzi e il ritorno del Mar Rosso sul prossimo numero di TTG Magazine

Non c’è davvero pace per gli operatori del turismo, impegnati a tentare una ripartenza fra la cosa lunga della pandemia e lo scoppio del conflitto in Ucraina. A complicare ulteriormente il loro lavoro ci si mette anche il caro fuel, che obbliga i t.o. ad avere a che fare con aumenti dei prezzi da parte delle compagnie aeree, aumenti non sempre assorbibili.

Sul prossimo numero di TTG Magazine, in distribuzione e online a partire da lunedì 21 marzo, le diverse le strategie messe in compo dagli operatori per affrontare anche questa difficoltà.



E ancora, un’analisi del direttore Remo Vangelista sulla fatica del comparto, che arriva da un 2021 difficile e senza nessun ristoro dal parte del Governo e si trova ad affrontare un rallentamento delle prenotazioni e un aumento dei costi.



Ma non manca un’ampia analisi sul ritorno del Mar Rosso, prodotto cassaforte per le agenzie di viaggi che, grazie ai corridoi turistici, ha già venduto bene nel corso dell’inverno e che promette il sold out nelle vendite di Pasqua.