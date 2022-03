Il trend dei family resorts conquista il turismo

Il Covid riporta la vacanza di famiglia al centro. La piattaforma familyvacationist.com segnala ben 12 family resort e hotel al debutto nella primavera 2022. A marzo apre le porte in California, nella Napa Valley delle rinomate winery americane, lo Stanly Ranch dell’Auberge Resorts Collection: raccolta di ostriche, laboratori di cucina, voli in mongolfiera sopra le vigne sono solo alcune delle attività rivolte anche ai più piccoli. Sulla sponda opposta degli Stati Uniti, a Orlando in Florida, occhi puntati sul Disney’s Star Wars Galactic Starcruiser, hotel che permette di calarsi totalmente nelle atmosfere spaziali degli Jedi, con possibilità di visita anche ai Disney’s Hollywood Studios.

Sempre nel mese in corso è atteso il Movenpick Resort Al Marjan Island nel piccolo emirato arabo di Ras Al-Khaimah, dov’è stato allestito un parco acquatico galleggiante per giochi acrobatici, mentre a maggio sarà il turno dell’Emerald Faarushi Resort and Spa alle Maldive, oltre che del Botanika Osa Peninsula a Puerto Jimenez in Costa Rica, sotto il brand Curio Collection di Hilton.



Completano la lista delle novità il The Retreat at Elcot Park a Newbury, in Inghilterra, il Royal Uno All Inclusive Resort a Cancun e l’Hotel Hartness di Greenville in South Carolina, ai quali rispondono il Six Senses Crans-Montana nell’omonima località svizzera, The Lodge 30A a Seagrove Beach in Florida e il Fullerton Ocean Park Hotel di Hong Kong. Menzione speciale per il Schoolhouse Hotel presso le White Sulfur Springs del West Virginia, un’antica scuola convertita in boutique hotel alle porte del nuovo parco nazionale New River Gorge. A. C.