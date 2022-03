Autonoleggio turistico, impennata dei costi. Islanda Paese più caro, Italia al 20° posto

La spesa per il noleggio turistico delle auto aumenta su scala mondiale. Lo rileva uno studio di Confused.com, sito di riferimento per la comparazione dei prezzi: a causa della minor domanda prodotta dal Covid, le flotte hanno subito tagli, portando di riflesso a una maggior spesa del 40% negli Stati Uniti e in Europa nel 2021, ma con picchi ancor maggiori previsti nel 2022.

Su 58 Paesi mappati, l’Islanda risulta il più caro in assoluto, con una spesa media alla settimana pari a 1.235 euro (benzina inclusa), seguita in ordine da Nuova Zelanda (1.124 euro), Argentina, Jamaica e Israele. Entra in classifica, al 20° posto, anche l’Italia, con una spesa media di 499 euro, mentre la Thailandia risulta il Paese più conveniente (147 euro, l’11% della spesa in Islanda).



In generale, il Sud-Est asiatico risulta l’area di maggior convenienza per vacanze in autonoleggio. A. C.