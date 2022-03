Sono Lampedusa e l’isola greca di Skiathos le due nuove destinazioni che arricchiranno il network estivo di easyJet. Lampedusa sarà collegata tre volte alla settimana con Milano Malpensa a partire dal 1 luglio e una volta con Napoli dal 29 giugno. Il collegamento da Malpensa a Skiathos incomincerà, invece, da inizio luglio con quattro voli settimanali, mentre per Napoli i voli saranno tre alla settimana e incominceranno il 27 giugno.

"Continuiamo ad aspettarci un'estate positiva"

"Le nuove rotte che easyJet opererà nell’estate 2022 da e per l’Italia arrivano a 17 – fa notare Lorenzo Lagorio, country manager easyJet Italia -, portando il totale a quasi 220 rotte. Abbiamo ampliato e migliorato la nostra offerta verso alcune delle destinazioni preferite dagli italiani, come le isole della Grecia, introdotto novità come Lampedusa e Skiathos e ristabilito alcuni collegamenti con le principali capitali europee. Continuiamo ad aspettarci un’estate positiva”.



Proseguendo a parlare di Grecia, chi parte da Venezia avrà a disposizione la nuova rotta verso Corfù, che si aggiunge alla riapertura del collegamento con Cefalonia, con due voli alla settimana a partire dal 27 giugno.

Per quanto riguarda, invece, le Baleari, dal 28 marzo easyJet collegherà tutti i giorni, tranne la domenica, Linate con Palma de Maiorca.



Infine a partire da giugno nuovi collegamenti saranno disponibili tra Napoli e Parigi Charles De Gaulle, Alghero e Nizza, Pisa e Amsterdam e Brindisi e Amsterdam e saranno ripristinati i voli tra Lamezia e Berlino e Cagliari e Basilea.