Aerolíneas Argentinas: torna il volo da Roma a Buenos Aires

Aerolíneas Argentinas ricomincia a operare sula rotta tra Roma e Buenos Aires. La compagnia ha annunciato la ripresa della tratta dal prossimo 2 giugno, precisando che saranno operati voli dal Brasile tutti i martedì, giovedì e domenica, con arrivo a Roma Fiumicino alle 17

I voli in partenza dall’Italia decolleranno invece il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 19.15, con arrivo a Buenos Aires alle 4:40.



In questo modo l’aerolinea, precisa il presidente Paolo Ceriani, torna “ad operare un collegamento storico”. Si tratta di una rotta, prosegue, che “serve per continuare ad ampliare l’offerta per il turismo ricettivo che, come sappiamo, è fondamentale per lo sviluppo economico di tutto il settore”.