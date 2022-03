WestJet: al via dal 7 maggio il volo Calgary-Roma

Nell’annunciare il suo prossimo programma estivo, il vettore canadese WestJet ha reso nota l’apertura del collegamento diretto da Calgary a Roma in programma a partire dal prossimo 7 maggio.

La novità sarà preceduta da una nuova opzione non-stop da Calgary a Londra Heathrow il 26 marzo.



Come riportato da Simple Flying, Bob Sartor, presidente e ceo di The Calgary Airport Authority, ha commentato "Questa è una buona notizia per i viaggiatori e per l'intero settore dei viaggi poiché WestJet è all'avanguardia nella ripresa economica. I viaggiatori possono contare sull'Yyc Calgary International Airport, che consente un accesso sicuro ed efficiente alle destinazioni in Alberta e all'estero”.



Al suo apice questa estate, il programma di WestJet comprenderà 43 destinazioni nazionali, 23 transfrontaliere, 16 caraibiche e otto transatlantiche con oltre 600 partenze giornaliere. Ciò ripristina il 94% della rete pre-pandemia della compagnia aerea.

WestJet aggiungerà anche un nuovo servizio giornaliero tra Toronto e Chicago a partire dal 19 maggio. John Weatherill, chief commercial officer di WestJet, ha commentato: “Siamo entusiasti di fornire un servizio giornaliero non-stop tra Toronto e Chicago, due città dinamiche globali”.



Altre rotte transfrontaliere che verranno lanciate con la nuova stagione includono Calgary verso Nashville, Denver e Boston, che inizieranno rispettivamente il 17 marzo, il 22 maggio e il 30 giugno.



Le rotte estive comprendono inoltre il ripristino delle rotte estive transatlantiche da Halifax a Parigi, Londra Gatwick, Dublino, Glasgow ed Edimburgo.



Inoltre, WestJet sta aggiungendo altre opzioni non-stop da Toronto a Barcellona, Dublino, Edimburgo, Glasgow e Londra Gatwick.