Altri due mesi di tempo, salvo ulteriore proroga, per mettere in pista un piano industriale in grado di riportare in volo Blue Panorama. E’ questa la road map della compagnia aerea del Gruppo Uvet che ha ottenuto il via libera dal Tribunale di Milano di rinviare la scadenza del concordato preventivo alla fine di aprile.



Il piano

Dopo lo stop alle attività avvenuto lo scorso autunno e la sospensione del certificato di operatore aereo avvenuta la scorsa settimana, la società presieduta da Luca Patanè prova a ora a rimettersi in pista in tempo per agganciare il treno della ripresa del mercato ed essere operativi almeno in parte per l’estate. Il compito di risanare l’azienda e rilanciare il business sarà affidato a Valentina Quagliata, che entra con la carica di chief restructuring officer per definire un piano di profondo risanamento e in grado di rilanciare la compagnia, forte di una lunga esperienza pregressa in realtà quali Alitalia e Air Italy.



La fiducia di Patanè

Fiducia nell’operato della new entry è stata espressa dal presidente Luca Patanè che l’ha definita “professionista e manager dalla grande esperienza pluriennale riconosciuta; è una figura strategica che conferma il nostro obiettivo di far ripartire Blue Panorama nel più breve tempo possibile”.