Grimaldi Lines amplia l'offerta su Sicilia e Sardegna

Grimaldi Lines presenta la sua estate italiana. La compagnia sarà presente a Napoli con la propria offerta, con in primo piano Sardegna e Sicilia.

“Siamo il vettore marittimo di riferimento per entrambe le destinazioni, che da sempre sono mete molto richieste dal mercato turistico nazionale e internazionale – ha dichiarato Francesca Marino (nella foto), passenger department manager di Grimaldi Lines –. A Sardegna e Sicilia abbiamo dedicato non solo un network di collegamenti marittimi articolato, con partenze diurne e notturne per tutti i principali porti, ma anche il meglio dell’accoglienza riservata ai passeggeri. Le navi, in particolare quelle che si alternano sulla destinazione Sardegna, sono cruise ferry di ultima generazione che offrono servizi e intrattenimenti di ogni tipo. Sono garanzia di qualità anche i soggiorni vacanza in formula nave + hotel, proposti dal nostro t.o., presso strutture alberghiere selezionate singolarmente”.



Sono complessivamente 20 i collegamenti marittimi operati da Grimaldi Lines nel Mar Mediterraneo, di cui 10 hanno destinazione Sardegna e Sicilia.

In Sardegna, la compagnia serve i porti di Olbia, Porto Torres e Cagliari, partendo da Savona, Livorno, Civitavecchia, Napoli e Palermo. In Sicilia si raggiunge invece Palermo da Livorno, Salerno e Cagliari.

Le altre tratte collegano l’Italia con le più belle destinazioni di Spagna, Grecia, e Tunisia.

A chi invece è diretto alle isole Baleari partendo da Barcellona e Valencia, Grimaldi Lines offre i collegamenti marittimi della compagnia di navigazione Trasmed Gle, che fa parte del gruppo.



Sul fronte delle promozioni e delle tariffe speciali si conferma l’interesse della compagnia verso un target d’utenza molto allargato, che si traduce in una politica tariffaria flessibile e dinamica, con sconti e riduzioni in ogni periodo dell’anno. Attualmente è in vigore un Advance Booking, con sconto del 20% (diritti fissi esclusi) per chi prenota la sua

vacanza estiva entro il 30 aprile. Entro la stessa data sarà inoltre possibile modificare la prenotazione senza spese di

variazione o cancellarla gratuitamente.



Tornano infine i soggiorni estivi proposti da Grimaldi Lines Tour Operator nelle più belle località della Sardegna e della

Sicilia: sarà possibile come sempre scegliere la formula nave+hotel, abbinando il viaggio via mare a una vacanza presso strutture ricettive di categoria 3 e 4 stelle.