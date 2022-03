Wizz Air, posti gratuiti fino al 10 aprile per i rifugiati ucraini

Wizz Air continua a correre in aiuto dei profughi ucraini. La compagnia ha fatto sapere che sono ancora disponibili posti gratuiti per i rifugiati su tutti i voli dell’Europa continentale in partenza dai paesi confinanti con l’Ucraina (Polonia, Slovacchia, Ungheria, Romania). Sulle altre rotte, inoltre, sono garantite tariffe di emergenza.

La disponibilità dei posti gratuiti è stata estesa fino al 10 aprile 2022 e il vettore ha assicurato l’impegno nel monitorare le prenotazioni e nel rendere disponibili nuovi posti dove possibile.



“I nostri cuori sono con il popolo ucraino durante questa crisi – commenta in una nota József Váradi, ceo di Wizz Air -. Siamo lieti che Wizz Air sia stata in grado di aiutare i rifugiati ucraini e ci impegniamo a portare avanti questa iniziativa fino al 10 aprile, nella speranza che quante più persone possibile abbiano la possibilità di raggiungere presto un luogo sicuro. Abbiamo già visto grandi sforzi umanitari sul campo da parte del nostro personale in tutta la rete, e come azienda abbiamo voluto dare il nostro contributo in questi sforzi. Siamo felici di fornire un viaggio sicuro e accogliente a chi ne ha bisogno”.



Come prenotare

I voli sono aquisitabili nella sezione dedicata sul sito del vettore.

Ai passeggeri sarà richiesto di inserire il loro numero di passaporto ucraino (passaporto straniero usato per viaggiare all'estero) al momento della prenotazione per qualificarsi per i posti gratuiti, e sarà anche chiesto loro di mostrare il passaporto ucraino al momento del check-in.