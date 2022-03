Continuità Trapani Birgi, ecco tutte le rotte di Albastar per l’estate

Non solo Ancona, per l’estate Albastar collegherà l’aeroporto di Trapani Birgi anche a Perugia e Trieste. Le rotte si andranno ad aggiungere a quelle consolidate verso Brindisi, Napoli e Parma.

La compagnia aerea si è aggiudicata, infatti, il bando di gara di Enac per la riassegnazione delle tratte lasciate da Tayaranjet, che prenderanno il via il 27 marzo 2022.



La programmazione

Fino al 27 ottobre, quindi, la rotta Trapani-Brindisi sarà servita il martedì e mercoledì; la Trapani-Parma il lunedì e giovedì; la Trapani-Napoli il mercoledì.



I nuovi servizi Trapani-Ancona saranno operati il lunedì e mercoledì; Trapani-Perugia il martedì e giovedì; Trapani-Trieste il lunedì e giovedì.



“Siamo molto soddisfatti dell’esito della gara, che completa il progetto della compagnia aerea di operare tutte le rotte previste dal bando di continuità territoriale potenziando la nostra presenza a Trapani, terza base operativa in Italia di Albastar, da dove programmiamo costantemente collegamenti dall’estate 2020, diventando un vettore aereo di riferimento importante per il territorio”, commenta in una nota Giancarlo Celani, chief commercial officer & deputy ceo di Albastar.