Emergono nuovi particolari in merito alle proposte arrivate sul tavolo del Ministero del Tesoro per rilevare la maggioranza di Ita Airways. Dopo il colpo a sorpresa di ieri, con l’ingresso in campo ufficialmente anche da parte di Air France-Klm insieme a Delta e a un fondo di investimento, arriva oggi anche il nome di quest’ultimo e la sua discesa in campo può aprire numerosi scenari.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica insieme alle compagnie aeree ci sarebbe il fondo americano Certares, nome noto negli ambienti finanziari legati al mondo del turismo e del trasporto aereo. Nell’ultimo decennio Certares è stato infatti protagonista di investimenti importanti in Azul e Latam per quanto riguarda i vettori, ma anche in realtà come Hertz, in Tripadvisor e nella divisione Global Business Travel di American Express. Una ramificazione importante che ora vorrebbe estendersi anche in Europa attraverso le compagnie partner nella joint venture transatlantica e membri di SkyTeam (come Ita).



Lo scenario

Secondo il quotidiano, inoltre, nella partita ci sarebbe l’obiettivo di coinvolgere lo stesso gruppo Msc, slegandolo così da Lufthansa (il cui coinvolgimento viene considerato ‘pericoloso’ da Af-Klm e Delta), sfruttando i rapporti in essere tra la famiglia Aponte e il fondatore di Certares, Greg O’Hara.



Indiscrezioni anche in merito al terzo soggetto coinvolto nelle offerte per Ita: il fondo sarebbe Indigo Partners, protagonista nel settore per vari investimenti nel settore, primo fra tutti quello in Wizz Air e a seguire negli Stati Uniti la low cost Frontier, alle prese con la fusione con Spirit Airlines.