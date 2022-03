Usa, prorogato l’obbligo di mascherina a bordo degli aerei

Prorogato negli Stati Uniti l’uso delle mascherine a bordo di bus, treni e aerei. La Us Transportation Security Administration (Tsa) ha, infatti, esteso fino al 18 aprile l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale sui mezzi di trasporto pubblico e negli hub (stazioni e aeroporti).

L’obbligo, riporta simpleflying.com, sarebbe dovuto venir meno il 18 marzo, ma su raccomandazione del Centers for Disease Control and Prevention, la Tsa ha optato per il mantenimento delle misure di prevenzione per un altro mese.



Nelle ultime settimane, il Cdc ha allentato le misure anti-Covid, consentendo a circa il 70% della popolazione statunitense di accedere ai luoghi chiusi senza mascherine. Tuttavia, l’agenzia continua a consigliarne l’uso della nelle aree ad alto rischio di contagio.