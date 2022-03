Albastar, ripartono il 28 marzo i voli di continuità da Ancora a Trapani

Riprenderanno il 28 marzo i voli di continuità Albastar da Ancona a Trapani Birgi. La compagnia aerea tornerà a collegare i due scali con due frequenze settimanali, il lunedì e il mercoledì.

“Siamo lieti di iniziare la nostra attività di linea dall’aeroporto di Ancona, completando così il progetto della compagnia aerea di operare tutte le rotte previste dal Bando di Continuità Territoriale, che onoriamo già verso altre destinazioni dal mese di dicembre 2020 – commenta in una nota Giancarlo Celani, chief commercial officer & deputy ceo di Albastar -. Il collegamento bisettimanale diretto a Trapani sarà operato da aeromobili Boeing 737-800NG configurati a 189 posti in classe unica e auspichiamo di diventare un vettore aereo di riferimento per il territorio che siamo certi apprezzerà la nostra affidabilità e i nostri servizi di qualità, caratterizzati da voli puntuali, confortevoli e da un’accoglienza a bordo professionale e attenta alle esigenze dei passeggeri”.



Le partenze da Trapani saranno programmate alle 12.30 del lunedì e alle 8.10 del mercoledì. Quelle da Ancona, invece, alle 14.45, il lunedì, e alle 10.24, il mercoledì.



“Il traffico da e per la Sicilia rappresenta un importante segmento per il nostro territorio e questo collegamento va a completare l’offerta dei voli sull’isola siciliana”, aggiunge l’amministratore delegato di Ancona International Airport, Carmine Bassetti.