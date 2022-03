Ryanair collega Bari a Zagabria: volo al via il 27 marzo

Decollerà per la prima volta il prossimo 27 marzo il nuovo volo Ryanair che collegherà l’aeroporto di Bari a Zagabria. La rotta sarà operata due volte la settimana, il mercoledì e la domenica, in ottica leisure.

Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, precisando di considerare l’estate 2022 “la stagione della ripresa”, sottolinea: . “Il collegamento con Zagabria, prima volta in assoluto di un volo per la Croazia da Brindisi, rientra nel lavoro di espansione verso i Paesi dell’Est e di sviluppo di nuovi mercati, voluto da Aeroporti di Puglia e dalla Regione Puglia”.



Mauro Bolla, country manager del vettore low cost, aggiunge: “Ryanair conferma il suo impegno per un'ulteriore crescita in Puglia, supportando la ripresa del turismo italiano con un collegamento internazionale aggiuntivo e dando al turismo outbound una spinta tanto necessaria dopo 2 anni di rallentamenti legati alla pandemia”.