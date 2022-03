Mentre i cieli occidentali fann i conti con le tensioni dovute al conflitto in corso in Ucraina, nel mercato asiatico si affaccia un nuovo player. Si tratta di AirJapan, vettore di Ana Holding che opererà rotte internazionali di medio raggio.

Il debutto della compagnia aerea, presentata ufficialmente ieri, è atteso per la seconda metà dell’anno finanziario 2023, anche se ancora – fa sapere Ana in una nota - rotte e date del primo volo sono ancora in fase di valutazione, sulla base delle “tendenze nella ripresa della domanda di voli internazionali”.



Quasi low cost

Tra gli obiettivi del vettore, la creazione di una nuova esperienza di viaggio che, rispettando i valori della cultura giapponese, combini la proposta dei vettori tradizionali e delle low cost, con tariffe accessibili, simili a quelle proposte dalle low fare.



“Siamo entusiasti di poter iniziare a presentare AirJapan, il suo servizio personalizzabile e la confortevole esperienza in cabina che offrirà ai passeggeri - ha dichiarato Hideki Mineguchi, presidente di Air Japan -. Concentrandosi sulle rotte internazionali di medio raggio, il gruppo Ana sarà meglio organizzato per soddisfare le tendenze emergenti per i viaggi internazionali, ad una tariffa competitiva. Siamo orgogliosi di far parte di un team che lavora per accrescere le possibilità di scelta dei viaggiatori, confermando anche lo stesso impegno per la qualità e la sicurezza, riscontrabile in tutto il gruppo Ana”.



Filosofia e logo

Filosofia del marchio sarà ‘Fly Thoughtful’, nell’ottica di garantire un servizio premuroso, attento e gentile ai passeggeri.



Il richiameà i punti di forza della cultura giapponese. Il nome "è stato scelto per comunicare ai viaggiatori di tutto il mondo che siamo una compagnia aerea giapponese, e per ricordare ai passeggeri che offriamo 'qualità giapponese' in tutto ciò che facciamo".



Il logo, precisa Ana, “parte dalle lettere ‘(Ai)r’ and ‘J(apan)’ presenti nel nome del brand, e ricorda l’immagine di due mani che si avvicinano in un gesto premuroso. Si combinano i colori tradizionali giapponesi ‘Ai (indaco)’ e ‘Akebono (alba)’. Il colore indaco esprime l'abilità e l'attenta tecnica necessaria per la tradizionale arte giapponese della tintura indaco, un processo complesso che richiede "fiducia e attenzione" da parte dell'artigiano. La tonalità alba si ispira invece alla stagione primaverile del Giappone e rappresenta il confortevole calore del servizio offerto”.