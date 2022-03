Un manager per ristrutturare Blue Panorama

Blue Panorama prepara il ritorno in pista ed esce allo scoperto con la nomina di un nuovo manager, Valentina Quagliata, alla quale è stato affidato il compito di portare avanti le operazioni di risanamento e rilancio della compagnia, ferma dallo scorso autunno, con la carica di chief restructuring officer.



Il commento di Patanè

“Sono molto fiducioso che il suo ingresso in azienda darà un grande contributo per il risanamento e il rilancio della compagnia - è il commento di Luca Patanè, presidente del Gruppo Uvet e della stessa Blue Panorama -. Valentina, professionista e manager dalla grande esperienza pluriennale riconosciuta, è una figura strategica che conferma il nostro obiettivo di far ripartire Blue Panorama nel più breve tempo possibile”.

Valentina Quagliata vanta una lunga esperienza nel settore, dove ha ricoperto la carica di vice president network in Alitalia con la responsabilità dell’efficientamento e dello sviluppo della rete domestica, internazionale e intercontinentale, della pianificazione flotta e dei rapporti con gli aeroporti. Successivamente, nel 2019 era entrata in Air Italy con il ruolo di senior vice president network, strategy & planning. “Si tratta di una sfida professionale che affronto con determinazione ed entusiasmo – commenta Quagliata - per poter contribuire a realizzare la ristrutturazione ed il rilancio della compagnia aerea”.