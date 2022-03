Sciopero nazionale del trasporto aereo: ecco l’elenco dei voli garantiti

Giornata difficile per il trasporto aereo. Per l’intera giornata di oggi, martedì 8 marzo, le parti sociali hanno indetto un’agitazione che durerà fino alle 24 odierne.

Con una nota, l’Enac ha comunicato l’elenco dei voli che saranno comunque garantiti. Innanzitutto partiranno regolarmente, in linea con le leggi che normanno gli scioperi, tutti i voli con decollo previsto tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21; sono compresi di voli charter.



Inoltre saranno garantiti anche i voli charter da e per le isole regolarmente autorizzati o notificati prima della data di proclamazione dello sciopero.



I collegamenti nazionali e internazionali

In una nota pubblicata a questo link l’Ente nazionale per l’aviazione civile pubblica anche l’elenco dei voli garantiti di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera.



Per quanto riguarda i voli intercontinentali, l’elenco dei voli garantiti è consultabile al medesimo link e comprende voli su Medio Oriente, Nord America e Africa.