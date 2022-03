Albastar: in estate voli su Perugia da Trapani e Lamezia Terme

Decollerà il 29 marzo il primo dei due collegamento che Albastar attiverà sull’aeroporto di Perugia. Il debutto avverrà con la rotta su Trapani, mentre dal 14 giugno sarà la volta del volo su Lamezia Terme. Entrambi avranno due frequenze alla settimana, il martedì e il giovedì.

“Siamo molto contenti di iniziare la nostra attività di linea dall’aeroporto di Perugia – commenta il chief commercial officer e deputy ceo di Albastar Giancarlo Celani -, completando il progetto della compagnia aerea di operare tutte le rotte previste dal bando di continuità territoriale, che onoriamo già verso altre destinazioni dal mese di dicembre 2020. Offriremo una destinazione new entry, Lamezia Terme, auspicando di diventare un vettore aereo di riferimento per il territorio”.



I voli verranno effettuati utilizzando un Boeing 737-800 configurato in classe unica.