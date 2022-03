Vueling realizza le migliori performance del gruppo Iag per il 2021

Nel 2021 è stata Vueling la compagnia del gruppo Iag ad aver performato meglio. Lo dice Preferente, che evidenzia come il vettore nell’anno appena trascorso abbia superato la stessa British Airways per numero di passeggeri traportati.

La compagnia britannica ha infatti trasportato nel corso del 2021 10,3 milioni di passeggeri, mentre Vueling ha fatto volare 15,8 milioni di pax, con un recupero del 64% della sua attività pre pandemia.



La capacità con cui ha operato Vueling ha raggiunto il 79,4% nel quarto trimestre, 21 punti sopra la media del gruppo iag.

Per quanto riguarda i ricavi, sono stati 1.016 milioni di euro, il 71% in più rispetto al 2021 ma il 59% in meno sul periodo pre pandemico. Il risultato operativo ha registrato perdite per 262 milioni, il 58% in meno rispetto al 2020, anche se ancora lontano dai 240 milioni positivi del 2019.



L’obiettivo per quest’anno di Vueling è concentrarsi sugli hub di Parigi-Orly e Londra-Gatwick rafforzando la sua presenza.