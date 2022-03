Continuano ad arrivare con il contagocce le prime indicazioni su AeroItalia, la nuova compagnia aerea nazionale che dovrebbe debuttare quest’anno sui cieli italiani. E dopo la pubblicazione del post sul sito del futuro ceo Gaetano Intrieri con la foto della livrea del primo velivolo della flotta, dai siti specializzati sul trasporto aereo arrivano altre indicazioni.

Secondo quanto riportato da Simpleflying, ci sarebbero altri 5 B737-800 in arrivo per il vettore oltre a quello apparso sui social la scorsa settimana. Una flotta importante, quindi, che però, almeno per quanto riguarda le operazioni di avvio, per ora non sembra orientata al progetto di voli a lungo raggio che lo stesso Intrieri aveva annunciato all’inizio dell’inverno.



Recruiting in corso

Nell’attesa che vengano forniti maggiori dettagli sul piano da parte dei diretti interessati oltre che indicazioni su chi siano gli investitori convolti nella creazione della compagnia, l’unica certezza al momento è il programma di recruiting che viene portato avanti ormai da circa due mesi.