Continuità territoriale: arriva il bando per i collegamenti sulla Sardegna

Due mesi di tempo per presentare le offerte per le rotte in continuità territoriale tra i tre aeroporti sardi e Linate e Fiumicino. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo bando, la Regione Sardegna cerca di imporre un’accelerata in vista della stagione estiva, dopo le proteste dei giorni scorsi da parte di Federalberghi.

“Abbiamo individuato un percorso e lo stiamo portando avanti nel rispetto delle scadenze per creare un impianto stabile che dia certezze nei collegamenti tra l’Isola e il resto d’Italia e d’Europa – garantisce il Governatore della Sardegna Christian Solinas -. Siamo già intervenuti per mettere in sicurezza la stagione estiva consentendo alle compagnie di presentare anche proposte di accettazione per il periodo che va dal 15 maggio al 30 settembre, e oggi questo nuovo fondamentale passaggio ci permette di guardare ai prossimi anni con ottimismo e serenità”.



I dettagli

La tariffa massima, al netto delle tasse aeroportuali, per i passeggeri residenti applicabile ai collegamenti con Roma Fiumicino è di 39 euro, mentre per Milano Linate 47 euro. Sono equiparati ai residenti in Sardegna i disabili, gli studenti universitari fino al compimento del 27° anno, i giovani dai 2 ai 21 anni e gli anziani al di sopra dei 70 anni. I bambini al di sotto dei 2 anni viaggiano gratuitamente se non occupano il posto a sedere. Sono inoltre abbattute del 30% per bambini dai 2 ai 12 anni non compiuti.