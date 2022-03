Domani sciopero generale: possibili disagi in stazioni, porti e aeroporti

Giornata nera per chi viaggia quella di domani. Uno sciopero generale di 24 ore interesserà tutti i settori pubblici e privati, incluso quello dei trasporti. Disagi e cancellazioni potrebbero, quindi, condizionare l’operatività di aeroporti, stazioni e scali portuali.

L’agitazione è stata indetta dalle sigle sindacali Cobas, Cub e Usb, in occasione della Festa della donna, per porre i riflettori sullo “sfruttamento dilagante in particolare del lavoro femminile”.



Le agitazioni

Nei trasporti - si legge nel bollettino del Ministero dei Trasporti - incroceranno le braccia i lavoratori del comparto aereo, ferroviario e marttimo (collegamenti verso le isole) dalle 00.00 alle 23.59.



In contemporanea, sono previste agitazioni di 4 ore (dalle 10 alle 13) del personale Sea e Mle-Ecube degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa.



In mobilitazione anche il personale ferroviario Trenord. L’azienda ha fatto, perciò, sapere che la circolazione dei treni regionali, suburbani e del collegamento aeroportuale Malpensa Express potrà subire limitazioni e cancellazioni. Saranno comunque garantite le corse dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21; e autobus sostitutivi garantiranno i servizi verso l’aeroporto.



Possibili disagi anche nel trasporto pubblico nelle principali città.