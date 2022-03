Finnair, centinaia di dipendenti a rischio sospensione per lo stop ai voli sulla Russia

Finnair potrebbe sospendere temporaneamente oltre 600 dipendenti, per effetto della cancellazione dei voli sulla Russia. Secondo quando riporta Travel Weekly, il vettore stima di dover lasciare a casa 200 piloti e 450 assistenti di volo.

“Finnair ha chiamato oggi i rappresentanti dei lavoratori per discutere i piani relativi a possibili congedi fino a 90 giorni”, ha fatto sapere la compagnia.



A impattare anche le modifiche alle operazioni verso l’Asia. Oltre a cancellare i voli verso la Russia fino al 28 maggio, infatti, Finnair ha sospeso una parte della sua programmazione asiatica, poiché diverse rotte prevedono l’attraversamento dello spazio aereo russo.



La compagnia aerea starebbe comunque valutando la possibilità di operare una parte dei suoi voli verso la Corea e la Cina, seguendo una rotta alternativa, come già fatto per i servizi verso il Giappone.