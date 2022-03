Moby-Tirrenia, agevolazioni per la Festa della donna

Tariffe agevolate per celebrare la Festa della donna. Moby-Tirrenia ha lanciato cinque giorni di riduzioni per le donne che prenotano viaggi verso Sardegna, Sicilia e Corsica entro l’8 marzo.

Le riduzioni sono previste sulla tariffa passeggero, passaggio ponte, al netto di tasse, diritti e competenze, per ogni viaggiatrice accompagnata da almeno un bambino da 4 a 11 anni o da un secondo adulto pagante che abbia prenotato contemporaneamente.



Lo sconto vale per le tratte di Moby da e per Sardegna e Corsica e Tirrenia da e per la Sicilia fino al 31 dicembre, per la Genova-Porto Torres-Genova dal 13 maggio al 30 settembre e sulla Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia dal primo giugno al 30 settembre.



L’offerta è cumulabile con tutte le promozioni.