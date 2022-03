Spohr, Lufthansa: “Ita Airways per noi è un obiettivo strategico”

"Creare una partnership con Ita Airways è il nostro obiettivo strategico e stiamo guardando ai dettagli". Esce per la prima volta allo scoperto il ceo del Gruppo Lufthansa Carsten Spohr (nella foto) e per la prima volta il manager non esclude che una delle formule possa essere anche un investimento diretto, come aveva invece più volte ribadito nel passato, anche recente.

Le dichiarazioni

Interpellato nel corso della conferenza annuale del gruppo, Spohr ha sottolineato: "L'Italia è il più importante mercato in Europa per noi e su base globale secondo solo agli Usa". Nell’intervento, secondo quanto riportato da Repubblica.it, ha poi evidenziato che al momento nel dialogo con Msc siano contemplate diverse opzioni come un’alleanza, un accordo commerciale oppure l’ingresso "come socio di minoranza. Vogliamo capire che cosa Ita può offrire. Ma un'intesa tra noi di Lufthansa, Ita ed Msc Group è un obiettivo strategico. Pensiamo che Lufthansa sia il giusto partner per Ita".