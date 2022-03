Air Europa: cessione ad Air France a rischio. Madrid chiede la restituzione dei finanziamenti

Air France potrebbe mettere le mani su Air Europa a una sola condizione: restituire in anticipo al Governo spagnolo i 475 milioni di euro iniettati nella compagnia iberica.

Come riporta preferente.com, di fatto la decisione di Madrid di chiedere la restituzione anticipata rappresenta un blocco al passaggio di mano, che nelle ultime settimane sembrava l’opzione più verosimile per Air Europa, dopo lo stop delle trattative con Iberia.



La decisione del Governo viene motivata con la necessità di non ‘trasferire’ all’estero le somme versate da Madrid per sostenere la compagnia nei momenti più difficili delle restrizioni anti Covid.



Ma la prospettiva di una Air Europa in mani francesi sembra far alzare un sopracciglio non solo al Governo ma anche al comparto turistico, in primis all’Ente del Turismo spagnolo.