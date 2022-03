Wizz Air: inaugurata a Venezia la settima base italiana

Wizz Air ha inaugurato con i volo per Lamezia Terme un’altra base italiana, la settima, all’aeroporto Marco Polo di Venezia. Grazie all'assegnazione degli aeromobili, la compagnia aerea offrirà 17 nuove rotte, oltre a quelle già operate da Venezia.

“I due Airbus A321neo basati allo scalo - ha commentato Camillo Bozzolo, direttore commerciale Aviation del Gruppo Save - collegheranno il Marco Polo complessivamente con 21 destinazioni, sia domestiche che internazionali, che favoriranno i flussi di passeggeri in entrata nella nostra regione, ma anche l’apertura di mercati non ancora collegati con voli diretti, quali Islanda ed Estonia. L’utilizzo da parte della compagnia aerea di aeromobili di ultima generazione, caratterizzati da una minore emissione di CO2, si sposa inoltre con la strategia di sostenibilità del nostro Gruppo e con l’impegno per la transizione energetica e digitale degli aeroporti da noi gestiti”.



Lo schedule dei voli

Dopo la Venezia-Lamezia Terme, partita ieri, oggi decolla il volo per Londra Luton e domani quello per Tallinn, seguito dal collegamento per Cagliari, che debutterà il 5 marzo e prevede due partenze, il martedì e il sabato. Il 27 marzo sarà la volta del volo per Londra Gatwick, il 28 quello per Praga e il 29 di quello per Reykjavik, che decollerà ogni martedì e sabato, seguito il 31 marzo da quello per Fuerteventura, che partirà dal Marco Polo ogni giovedì. Il 13 aprile Wizz Air incomincerà a collegare Venezia a Tel Aviv due volte la settimana, il mercoledì e la domenica.



Il 2 maggio debutterà il Venezia-Casablanca e il 30 maggio quello per Olbia, operato inizialmente cinque volte la settimana e che diventerà giornaliero a partire dal 4 luglio.



E proprio il 4 luglio inizierà la tratta Venezia-Palma di Maiorca e il 5 del mese sarà la volta dei due voli su Mykonos e Santorini. Infine il 6 luglio il Venezia-Lampedusa, operato ogni mercoledì e domenica.



L'apertura di questa nuova base a Venezia creerà anche più di 70 nuovi posti di lavoro diretti con la compagnia aerea e oltre 800 posti di lavoro nell'indotto.