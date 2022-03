Volotea: da Torino e Palermo i nuovi voli verso Grecia e Francia

Con l’orario estivo Volotea ha annunciato nuove rotte che hanno il loro fulcro negli aeroporti di Torino e Palermo. Due i collegamenti internazionali nuovi in partenza da Caselle: quello alla volta di Atene, che debutterà il 27 maggio, e quello per Santorini, attivo dal 4 luglio.

Il Torino-Atene avrà due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì, e prevede un’offerta di 12mila posti, mentre quello per Santorini decollerà ogni lunedì, con un’offerta totale pari a 6.800 posti. Salgono così a 11 le destinazioni raggiungibili dal capoluogo piemontese durate i mesi estivi rispetto alle 8 del 2019, per un’offerta totale di oltre 240mila posti per l’estate 2022, il 27% in più rispetto al periodo aprile-ottobre 2019.



Da Torino il network più ampio di sempre

“La stagione estiva - commenta Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport - offrirà il network più ampio di sempre, in termini di destinazioni raggiunte e di frequenze operate. Il rafforzamento dell’offerta sulla Grecia da parte di Volotea - aggiunge - rappresenta un valore aggiunto per il nostro scalo, da cui ora saranno accessibili grazie alla compagnia aerea ben 4 destinazioni elleniche di grande richiamo per il segmento turistico: oltre ad Atene e Santorini sono infatti confermate anche Skiathos e Mykonos”.



Il Palermo-Lille

Sempre il 27 maggio partirà anche il nuovo collegamento internazionale di Volotea da Palermo a Lille, nelle Fiandre francesi. Il volo decollerà ogni venerdì, con un’offerta di oltre 7.700 posti in vendita. Con l’annuncio di questa nuova tratta salgono a più di 267mila i posti in vendita per l’estate 2022 a Palermo, dove la compagnia si classifica in seconda posizione per numero di collegamenti attivi.



“Dopo aver lanciato la Palermo-Deauville poche settimane fa – commenta Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea - il nuovo volo rafforzerà ulteriormente l’asse tra la Sicilia e la Francia, verso la quale salgono così a sei le rotte attive da Palermo”.