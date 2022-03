Air Canada: in arrivo voli su Roma, Venezia e Milano

Air Canada rilancia sul network estivo con l’aggiunta di 34 rotte. Tra queste, anche quella su Roma (da Montreal), che sarà ripresa per la stagione calda, e quelle su Venezia e Milano, che erano state sospese a inizio della pandemia.

Le rotte riattivate comprendono i voli da Toronto su Tel Aviv, Parigi, Tokyo e Amsterdam, come riprende travelmole.com; inoltre saranno ripresi i decolli da Montreal, oltre che su Roma, anche su Casablanca, Nizza, Algeri, Tel Aviv e Tokyo.



Da Vancouver invece gli aerei della compagnia decolleranno verso Francoforte, Dublino e Zurigo.



Inoltre il vettore sta riprendendo altre rotte per destinazioni europee come Barcellona, Budapest, Copenaghen, Madrid.



Il rilancio delle rotte prende il via dall’espansione del mercato nordamericano, su cui la compagnia sta ripristinando il network aggiungendo anche nuove destinazioni.