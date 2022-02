Stop a tutti i voli nei Paesi dell’Unione europea per Aeroflot. E sospensione anche dei collegamenti da e per gli Stati Uniti almeno per quanto riguarda le giornate di oggi e domani.

E questa la prima conseguenza della chiusura dello spazio aereo di tutta la Ue decisa dalla Commissione europea all’interno del pacchetto di sanzioni nei confronti del Paese guidato da Vladimir Putin dopo l’invasione dell’Ucraina. Secondo quanto riportato da Tgcom.it, la decisione ha un effetto immediato e le rotte, comprese quelle sull’Italia, sono già state sospese.



Bloccati al momento anche un volo per Los Angeles, due per New York e uno per Miami da Mosca previsti tra oggi e domani. Sempre riguardo la compagnia russa si registra anche la decisione da parte di Delta Air Lines di sospendere gli accordi di code sharing: “Abbiamo rimosso il nostro codice dai servizi operati da Aeroflot oltre l'aeroporto Sheremetyevo di Mosca – spiega la compagnia Usa in una nota - e rimosso il codice di Aeroflot dai servizi operati da Delta da Los Angeles e New York-JFK. Gli alloggi saranno fatti per i clienti interessati da queste modifiche”.