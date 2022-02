Vendita Ita Airways: Msc e Lufthansa verso la data room

Settimana decisiva per il processo di privatizzazione di Ita Airways. In questi giorni è infatti attesa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Governo che dovrebbe sancire il via libera per l’accesso alla data room della compagnia da parte della cordata di Msc e Lufthansa e aprire così le porte alla formalizzazione dell’offerta per rilevare la maggioranza del vettore dal Governo italiano.

Il percorso

Quello che si sta presentando è un percorso che non sembrerebbe trovare ostacoli in termini di proposte da parte di altri soggetti interessati a investire nell’erede di Alitalia. Le ultime dichiarazioni rilasciate infatti da parte dei vertici di quelle che apparivano come le uniche reali alternative al duo Msc-Lh, ovvero Delta e Air France-Klm, hanno lasciato intendere che non esisterebbe un reale interesse pur rimanendo alla finestra per osservare l’evolversi della situazione.



I rischi

Il timore semmai è che possano arrivare delle cosiddette ‘azioni di disturbo’ il cui effetto sarebbe solamente un inutile allungamento dei tempi: situazione che potrebbe rivelarsi dannosa anche a livello pratico per la compagnia e per la pianificazione dei prossimi mesi, decisivi per il rilancio di tutto il comparto.