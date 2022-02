Flyr inaugura da maggio la rotta Pisa-Oslo

Dal prossimo 6 maggio Flyr inaugurerà il collegamento tra Pisa e Oslo. La rotta verrà operata con un Boeing B737-800 da 189 posti con una frequenza che arriverà a essere trisettimanale nei mesi di luglio e agosto.

"Flyr annuncia il nuovo collegamento tra Pisa e Oslo come parte della propria programmazione estiva – hanno dichiarato i vertici della compagnia Flyr -. Siamo consapevoli che la Toscana rappresenti una destinazione molto ricercata dai nostri passeggeri e non vediamo l’ora di poter volare da Oslo verso questa regione italiana. Siamo pronti all’avvio di una summer in cui offriremo ben 44 rotte verso 38 destinazioni molto conosciute. Flyr dedica molta attenzione all’esperienza di viaggio del passeggero, che sarà caratterizzata da un ottimo servizio”.



“Diamo il benvenuto a Flyr – aggiunge in una nota Toscana Aeroporti -. Dopo due anni di grande difficoltà, annunciare l’arrivo presso i nostri aeroporti di nuovi partner ci riempie di felicità e di fiducia verso una ripresa solida dei voli mondiali. Siamo sicuri che il nuovo collegamento con Oslo e la Norvegia avrà fortuna e si consoliderà nel tempo”.