Ukraine International Airlines sospende il traffico passeggeri

Temporanea sospensione del traffico passeggeri per Ukraine Airlines. Lo annuncia il vettore con una nota, un cui precisa che la decisione riguarda i voli sia charter che di linea da e per l’Ucraina.

“Tutti i passeggeri di Ukraine International Airlines ed i cittadini ucraini che si trovano all'estero e hanno necessità di tornare in Ucraina, devono registrarsi sul sito web istituito dal Governo https://friend.mfa.gov.ua/#/. Ai cittadini registrati verranno fornite informazioni sui voli attualmente operativi da e per l’Ucraina”.



Tutte le informazioni sullo stato dei voli saranno pubblicate sul sito ufficiale della compagnia aerea. I passeggeri che hanno prenotato uno dei voli cancellati saranno contattati via mail o telefono; per questo la compagnia invita a controllare la correttezza delle informazioni di contatto inviate in fase di prenotazione.